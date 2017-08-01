На Запоріжжі батьки намагались продати дворічну дитину. ФОТО

Горе-батьки оцінили власну дитину у 5 тисяч доларів. Відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП отримали інформацію про горе-батьків, які мають намір продати свою малолітню дитину. Поліцейські з’ясували, що 29-річна мешканка Запоріжжя спільно зі своїм 37-річним цивільним чоловіком запропонували громадянці купити у них 2-річного сина. Дитину вони оцінили у п’ять тисяч доларів США», - повідомив очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області