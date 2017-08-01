Поліція розслідує замах на вбивство підприємця у центрі Івано-Франківська. ФОТО

Поліція розслідує замах на вбивство підприємця у центрі Івано-Франківська. ФОТО

09:22 01.08.2017
  • Поліція розслідує замах на вбивство підприємця у центрі Івано-Франківська. ФОТО
  • Поліція розслідує замах на вбивство підприємця у центрі Івано-Франківська. ФОТО
  • Поліція розслідує замах на вбивство підприємця у центрі Івано-Франківська. ФОТО
  • Поліція розслідує замах на вбивство підприємця у центрі Івано-Франківська. ФОТО
  • Поліція розслідує замах на вбивство підприємця у центрі Івано-Франківська. ФОТО

Напередодні у центрі Івано-Франківська було здійснено кілька пострілів з вогнепальної зброї (можливо пістолета) у місцевого жителя, приватного підприємця.

На місці події виявлено та вилучено гільзи. Поліція встановила особу зловмисника. Зараз проводяться оперативно-пошукові заходи щодо встановлення місця його перебування та затримання. 

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи Івано-Франківського відділу поліції встановлено, що кілька пострілів у потерпілого зловмисник здійснив, коли той вийшов з магазину і сідав у свій автомобіль.

При опитуванні очевидців події особу підозрюваного у злочині встановили. Ним є місцевий мешканець, який перебував у неприязних відносинах із потерпілим. За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією: замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів.

За кілька хвилин після події працівники патрульної поліції м. Івано-Франківська розшукали автівку підозрюваного на одній із вулиць міста. При огляді в салоні легковика виявлено пістолет з якого, ймовірно, здійснювалися постріли та набої, які вилучено та направлено для проведення експертизи.

Пораненого доставили до медичного закладу. Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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