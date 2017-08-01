На Вінниччині поліція затримала молоду пару за звірячий напад на таксиста. ФОТО

У Томашпільському районі під час розрахунку за проїзд на водія таксі напали пасажири. Потерпілий отримав ножові поранення шиї та рук. Підозрюваних оперативники затримали за кілька годин після вчинення злочину у Могилів–Подільському районі.

Близько другої години ночі до поліції надійшла інформація, що у с. Кислицьке Томашпільского району невідомий чоловік, який разом з жінкою на залізничному вокзалі сів у таксі «Рено Логан», спричинив ножові поранення водію. Жінка допомагала йому тримати потерпілого, щоб той не зміг чинити опір, та шукала гроші.

Пораненому таксисту вдалося вирватися від нападників та вибігти з машини. Він почав кричати про допомогу. Зловмисники намагались викрасти автомобіль. Жінка сіла за кермо автівки, однак їй не вдалося завести машину. Тоді нападники забрали з бардачка близько 400 гривень та втекли.

Попри те, що потерпілий отримав ножові поранення шиї та обох рук, він зміг доїхати на своєму авто до Вапнярки. Дорогою зателефонував дружині, щоб вона викликала лікарів та поліцію.

Зараз водій таксі знаходиться у лікарні. Загрози його життю немає.

За словами керівника обласної поліції Юрія Педоса, зловмисників, підозрюваних у розбійному нападі на таксиста, оперативники затримали у Могилів-Подільському районі. Там вони переховувалися у родича підозрюваного. Закривавлений одяг зловмисники сховали. Ніж зловмисника поліцейські вилучили у машині потерпілого.

Затриманими виявились 22-річний житель Чернівецької області та його подружка-однолітка з Томашпільського району. Чоловік два тижні тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки. Жінка раніше в поле зору поліції не потрапляла.

Підозрюваний чоловік затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні розбійного нападу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області