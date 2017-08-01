На Миколаївщині скутерист на чималій швидкості врізався у легковик. ФОТО

На Миколаївщині скутерист на чималій швидкості врізався у легковик. ФОТО

10:04 01.08.2017
  • На Миколаївщині скутерист на чималій швидкості врізався у легковик. ФОТО
  • На Миколаївщині скутерист на чималій швидкості врізався у легковик. ФОТО
  • На Миколаївщині скутерист на чималій швидкості врізався у легковик. ФОТО

На автодорозі Р-06 «Улянівка – Миколаїв», у с. Дорошівка Вознесенського району по вул. Миру, водій мопеду «Suzuki», за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Peugeot Expert».

Внаслідок автопригоди 33-річного мопедиста з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної події та призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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