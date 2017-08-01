Під час ДТП на Львівщині бус перетворив легковик на ніщо, є поранені. ФОТО

Під час ДТП на Львівщині бус перетворив легковик на ніщо, є поранені. ФОТО

10:40 01.08.2017
  • Під час ДТП на Львівщині бус перетворив легковик на ніщо, є поранені. ФОТО
  • Під час ДТП на Львівщині бус перетворив легковик на ніщо, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 1 серпня, близько 06:30 в селі Страдч, Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 24-річний мешканець Яворівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з рейсовим автобусом під керуванням 56-річного жителя Яворівського району, який курсував за маршрутом Львів – Мальчиці. На момент ДТП в автобусі перебувало 15 пасажирів.

Внаслідок автопригоди за медичною допомогою звернулися обидва водіїв, а також пасажирка автобуса, 64-річна мешканка Яворівського району.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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