Під час ДТП на Львівщині бус перетворив легковик на ніщо, є поранені. ФОТО
Під час ДТП на Львівщині бус перетворив легковик на ніщо, є поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 1 серпня, близько 06:30 в селі Страдч, Яворівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 24-річний мешканець Яворівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з рейсовим автобусом під керуванням 56-річного жителя Яворівського району, який курсував за маршрутом Львів – Мальчиці. На момент ДТП в автобусі перебувало 15 пасажирів.
Внаслідок автопригоди за медичною допомогою звернулися обидва водіїв, а також пасажирка автобуса, 64-річна мешканка Яворівського району.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області