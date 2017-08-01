На Прикарпатті позашляховик вилетів у річку, є загиблі та поранені

Трагедія сталась с. Нижнів Тлумацького району.

Водій автомобіля Mitsubishi Pajero не впорався з керуванням та з’їхав в р. Дністер.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи встановлено, що водій вказаної автівки, 1995 р.н., місцевий житель, рухаючись по польовій дорозі з с. Нижнів в сторону урочище «Церквище», повз беріг річки Дністер, не врахувавши дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, допустив з'їзд автомобіля з дороги в річку Дністер, що призвело до його перекидання.

В результаті ДТП пасажир 1972 р.н., житель Тлумацького району, який знаходився на задньому сидінні автомобіля, загинув на місці події, водій отримав тілесні ушкодження у вигляді забою шийного відділу хребта, перелому лівої ключиці зі зміщенням.

Встановлено, що він керував легковиком у нетверезому стані (1.2 проміле алкоголю в крові). Стосовно нього складено адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Ще один пасажир 1997 р.н., житель м. Городенка, який знаходився на передньому сидінні автомобіля отримав тілесні ушкодження у вигляді множинних забійних ран обох колін, суглобів, обличчя та грудної клітки.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області