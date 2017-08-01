Під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинув юнак, також є поранені. ФОТО

Під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинув юнак, також є поранені. ФОТО

13:20 01.08.2017
  • Під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинув юнак, також є поранені. ФОТО
  • Під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинув юнак, також є поранені. ФОТО

Трагедія сталася на автодорозі «Київ - Чоп» у Києво-Святошинському районі. Позашляховик «RENAULT TRAFIC», під керуванням 44-річного жителя Рівненської області, зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою «RENAULT PREMIUM».

Пасажир автомобіля «RENAULT TRAFIC», 19-річний львів’янин, отримав несумісні з життям травми та помер на місці події. Ще один пасажир цього ж транспортного засобу, 41-річний житель м. Біла Церква, отримав чисельні тілесні ушкодження та був госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні.

Наразі тривають слідчі дії. Призначені відповідні експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.