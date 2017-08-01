Під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинув юнак, також є поранені. ФОТО

Трагедія сталася на автодорозі «Київ - Чоп» у Києво-Святошинському районі. Позашляховик «RENAULT TRAFIC», під керуванням 44-річного жителя Рівненської області, зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівкою «RENAULT PREMIUM».

Пасажир автомобіля «RENAULT TRAFIC», 19-річний львів’янин, отримав несумісні з життям травми та помер на місці події. Ще один пасажир цього ж транспортного засобу, 41-річний житель м. Біла Церква, отримав чисельні тілесні ушкодження та був госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні.

Наразі тривають слідчі дії. Призначені відповідні експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області