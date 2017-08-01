Під час ДТП на Запоріжжі вантажівка перекинула легковик, є поранені. ФОТО

Під час ДТП на Запоріжжі вантажівка перекинула легковик, є поранені. ФОТО

14:00 01.08.2017
  • Під час ДТП на Запоріжжі вантажівка перекинула легковик, є поранені. ФОТО
  • Під час ДТП на Запоріжжі вантажівка перекинула легковик, є поранені. ФОТО

01 серпня о 00:35 на 435 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» сталася дорожньо-транспортна пригода с постраждалим.

Водій автомобіля «Москвич-412» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем «Мерседес» під керуванням 35-річного мешканця Дніпра. Внаслідок цього легковик перекинувся.

В результаті аварії водій «Москвича», 46-річний мешканець Донецької області, госпіталізований до міської лікарні. Водій вантажного автомобіля не постраждав.

Всі обставини та причини автопригоди встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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