Деталі смертельної ДТП за участі бронетранспортера та буса на Херсонщині. ФОТО

Деталі смертельної ДТП за участі бронетранспортера та буса на Херсонщині. ФОТО

22:00 01.08.2017
  • Деталі смертельної ДТП за участі бронетранспортера та буса на Херсонщині. ФОТО
  • Деталі смертельної ДТП за участі бронетранспортера та буса на Херсонщині. ФОТО

Сьогодні в чергову частину Голопристанського відділення поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. Чоловік розповів, що неподалік від с. Чулаківка зіткнулися автомобіль «Ніссан Примастар» та бойова розвідувально-дозорна машина. На місце пригоди виїхали керівництво і слідчо-оперативна група районного відділення поліції та працівники слідчого управління обласного главку поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що на 21 км автодороги Гола Пристань – Залізний Порт у БРДМа, який рухався на буксирі, відбулося пошкодження лівого переднього колеса і військова техніка виїхала на зустрічну смугу руху, де їхав пасажирський автомобіль «Ніссан Примастар» з мешканцями Вінницької області.

Відбулося зіткнення транспортних засобів і мікроавтобус перекинувся. Внаслідок ДТП 66-річний пасажир автомобіля «Ніссан Примастар» від отриманих травм помер по дорозі в лікарню.

Ще двоє пасажирів (жінки 1949 та 1961 р.н.) з травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані в Голопристанську районну лікарню.

Розслідуванням займається військова прокуратура. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх причин і обставин ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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