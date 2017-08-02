На Херсонщині мотоцикліст на смерть збив жінку з велосипедом. ФОТО

На Херсонщині мотоцикліст на смерть збив жінку з велосипедом. ФОТО

08:40 02.08.2017
  • На Херсонщині мотоцикліст на смерть збив жінку з велосипедом. ФОТО
  • На Херсонщині мотоцикліст на смерть збив жінку з велосипедом. ФОТО
  • На Херсонщині мотоцикліст на смерть збив жінку з велосипедом. ФОТО

До чергової частини Новокаховського відділу поліції надійшло повідомлення, що в місті Таврійськ сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

За попередніми даними поліцейські встановили, що 30-річний житель м.Каховка, рухався по вулиці Незалежності на мотоциклі «YAMAHA», не вибрав безпечну швидкість руху та скоїв наїзд на 62-річну місцеву жительку, яка котила велосипед по проїжджій частині в пішохідній зоні.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці події. Водій мотоциклу доставлений до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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