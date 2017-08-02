На Рівненщині рятувальники деблокували водія з розбитого буса. ФОТО

На Рівненщині рятувальники деблокували водія з розбитого буса. ФОТО

12:22 02.08.2017
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія з розбитого буса. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія з розбитого буса. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія з розбитого буса. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія з розбитого буса. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія з розбитого буса. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники деблокували водія з розбитого буса. ФОТО

До Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення, що на 60-му кілометрі автотраси Сарни-Зарічне, поблизу с. Сварицевичі Дубровицького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомбіля «Фольксваген ЛТ35».

У повідомленні йшлося що в салоні автомобіля затисло водія.

На місце ДТП було негайно направлено чергове відділення бійців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубровиця у кількості 4 чоловік на пожежному автомобілі.

Рятувальники за допомогою спецінструменту звільнити травмованого чоловіка з понівеченого автомобіля.

Обережно деблокувавши водія, бійці ДСНС передали його працівникам швидкої медичної допомоги, після чого травмованого було доправлено в лікарню. Потому рятувальники за допомогою пожежної автоцистерни відбуксирували понівечений автобус на проїжджу частину дороги, де його забрав евакуатор.

Також співробітники Служби порятунку звільнили частину дороги від поваленого в наслідок ДТП дерева. Варто зауважити,  що чоловікові надзвичайно пощастило залишитися живим через спрацювання подушки безпеки.

Впродовж рятувальної операції співробітники поліції організували безпечний проїзд автотранспорту даною ділянкою дороги.

Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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