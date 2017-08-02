На Донеччині просто на роботі загинув молодий працівник підприємства. ФОТО

Поліція проводить розслідування за фактом загибелі людини на підприємстві у Волноваському районі.

В с. Ольгінка в результаті падіння металевої конструкції був смертельно травмований 22-річний хлопець. Співробітники поліції встановлюють причини смерті. За фактом відкрито кримінальне провадження.

До чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що в Ольгінці на одному з сільськогосподарських підприємств загинув чоловік, який здійснював розвантаження зерна з металевого бункера.

Лікарі, що прибули на місце події, констатували смерть людини.



На місці події працювала слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції та експерт.

За попередніми даними причиною смерті стало падіння металевої конструкції, стан якої був непридатний для використання.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області