На Донеччині просто на роботі загинув молодий працівник підприємства. ФОТО

На Донеччині просто на роботі загинув молодий працівник підприємства. ФОТО

12:43 02.08.2017
  • На Донеччині просто на роботі загинув молодий працівник підприємства. ФОТО
  • На Донеччині просто на роботі загинув молодий працівник підприємства. ФОТО
  • На Донеччині просто на роботі загинув молодий працівник підприємства. ФОТО

Поліція проводить розслідування за фактом загибелі людини на підприємстві у Волноваському районі.

В с. Ольгінка в результаті падіння металевої конструкції був смертельно травмований 22-річний хлопець. Співробітники поліції встановлюють причини смерті. За фактом відкрито кримінальне провадження.

До чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що в Ольгінці на одному з сільськогосподарських підприємств загинув чоловік, який здійснював розвантаження зерна з металевого бункера.
Лікарі, що прибули на місце події, констатували смерть людини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції та експерт.

За попередніми даними причиною смерті стало падіння металевої конструкції, стан якої був непридатний для використання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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