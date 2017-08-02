На Рівненщині легковик розірвав підводу на шматки та ліг на дах, є загиблі. ФОТО

Близько сьомої ранку поблизу села Городець сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Ford Focus» та гужової підводи. Внаслідок зіткнення загинув 66-річний місцевий мешканець.

Слідчо-оперативна група встановила, що 50-річний харків’янин, водій автомобіля «Ford Focus», рухався автодорогою Київ-Ковель. Поблизу села Городець він здійснив наїзд на гужову підводу під керуванням 66-річного місцевого мешканця. Внаслідок зіткнення погонич від отриманих травм загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюю усі обставини автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області