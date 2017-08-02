На Тернопільщині у ДТП втрапили чотири машини, п’ятеро людей поранені. ФОТО

Закриті черепно-мозкові травми, ссадна, забої, рвані рани та переломи - з такими травмами звернулися до медзакладу п'ятеро учасників дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталась на Кременеччині.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, на відрізку дороги, де трапилася автопригода, тривали ремонтні роботи. Транспорт рухався почергово з кожної смуги.

В якийсь момент водій автомобіля DAF, рухаючись в напрямку Кременця, на в'їзді в місто зіткнувся із автомобілем Renault Sandero під керуванням жителя Білоруської республіки. Легківка, в свою чергу, за інерцією протаранила іншу іномарку Renault Master та каток.

Слідчі припускають, що кермувальник вантажівки міг просто заснути. Так це чи ні - встановить слідство.

В результаті аварії травми отримали водій та пасажири Renault Sandero. З переломом ноги звернувся до лікарні і житель Рівненської області. Чоловік на момент автопригоди намагався підрегульовувати рух транспортних засобів.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області