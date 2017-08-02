View the full image Літня жителька Рівного поїхала до лісу і не повернулась. ФОТО

Беседіна Людмила, жителька Рівного, ще 31 липня поїхала в ліс по ягоди, що поблизу села Нова Любомирка Рівненського району, та досі не повернулась. Поліцейські залучили всі сили та засоби на пошуки 68-річної жінки.

Жінка була одягнена у білу сорочку, білу кепку, сині спортивні штани, чорні з червоними вставками кросівки та мала при собі рюкзак.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про зниклу, просимо повідомляти за телефонами 097 21 92 750 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області