У Житомирі потрійна ДТП відправила до шпиталю двох людей. ФОТО

У Житомирі потрійна ДТП відправила до шпиталю двох людей. ФОТО

17:00 03.08.2017
  • У Житомирі потрійна ДТП відправила до шпиталю двох людей. ФОТО
  • У Житомирі потрійна ДТП відправила до шпиталю двох людей. ФОТО
  • У Житомирі потрійна ДТП відправила до шпиталю двох людей. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на перехресті вулиць в обласному центрі за участі трьох легкових автомобілів. Двоє керманичів з травмами, отриманими внаслідок пригоди, звернулися за допомогою медиків.

Попередньо встановлено, що близько півдня на перехресті вулиць Святослава Ріхтера – Івана Франка відбулося зіткнення автомобілів «Skoda Octavia Tour» під керуванням 25-річного киянина та «Honda Civic», за кермом якої знаходився 22-річний житомирянин. Від удару «Scoda» змінила свій рух і зіткнулася з іншим транспортним засобом «Opel Combo», керманич якого як раз повертав праворуч.  

Унаслідок ДТП за медичною допомогою з тілесними ушкодженнями звернулися 37-річний водій «Opel» і керманич «Honda».

Усі обставини та причини, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди, слідчі з’ясовують у рамках розпочатого досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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