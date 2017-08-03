В Ірпені під час ДТП вантажівка знищила "ВАЗ", є жертви. ФОТО

О 11:17 до оперативно-рятувальної служби 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про те, що на перетині вулиць Вокзальна та Інститутська в місті Буча сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля «ВАЗ-21099» та вантажного автомобіля «Камаз».

На місце події направлено 1 відділення 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь.

По прибуттю на місце пригоди з’ясувалося, що у автомобіль «ВАЗ» знаходився чоловік 1981 р.н., якого внаслідок удару було затиснуто в салоні транспортного засобу.

Рятувальникам довелося діставати за допомогою гідравлічного аварійно рятувального інструменту.

Із травмами різних форм тяжкості чоловіка забрала карета швидкої допомоги. Наразі відомостей про причини виникнення ДТП немає.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області