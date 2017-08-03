На Житомирщині під час масштабної пожежі ледь не загинули дві жінки. ФОТО

Напередодні, о 16:15, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодінні в с. Острожок Баранівського району.

Про це рятувальників сповістила дружина власника, яка побачила вогонь на даху дерев’яної господарської будівлі, розташованої навпроти житлового будинку на відстані 5 м.

Вже на місці події вогнеборці встановили, що господарська будівля повністю охоплена вогнем. До того ж, він встиг поширитися на дерев’яний сінник, де зберігалося 15 тонн сіна, та веранду житлового будинку. Через велику площу займання та складну пожежну навантаженість дерев’яних будівель керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити на допомогу додаткові сили та засоби.

Спільними зусиллями двох чергових відділень бійців ДСНС пожежу локалізовано о 17:45 та о 23:40 ліквідовано. Ускладнювало гасіння значна віддаленість пожежного вододжерела (забір води здійснювався з річки Случ на відстані 600 метрів). Внаслідок пожежі вогнем знищено сінник, господарську будівлю та покрівлю житлового будинку на площі 100 кв. м.

Під час спроб самостійного гасіння пожежі та порятунку домашнього майна і тварин, отримали опіки та травми різного ступеню важкості 58-річна дружина власника домогосподарства та її 63-річна сестра. Їх було госпіталізовано до Баранівської центральної районної лікарні.

Загалом до ліквідації пожежі залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці пожежної техніки.

Усі обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області