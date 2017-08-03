Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО

Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО

15:00 03.08.2017
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО
  • Прокуратура повідомила про підозру організаторам підпільних гуралень. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими Національної поліції, спільно з представниками Управління захисту економіки Львівщини викрито протиправну діяльність більше 30 осіб, які налагодили роботу мережі міні-заводів із виробництва алкогольних напоїв промислових масштабів.

Встановлено, що, ймовірно, винахідливі підприємці могли за добу виготовляти до 40 тисяч пляшок готової алкогольної продукції, яка підлягала реалізації на території Західного регіону держави.

Під час проведених більше 50 обшуків, викрито чотири незаконні виробництва у Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Понад 90 тисяч одиниць фальсифікованого алкоголю, майже 80 тонн спирту, 15 ящиків сигарет «Слімс» без марок акцизного податку, 28 ящиків цигарок «ПалМал», з ознаками підробки, поліграфічне устаткування, рулони з етикетками горілчаних виробів відомих брендів, вилучено правоохоронцями. Крім цього, знайдено та вилучено вантажні і легкові автомобілі, бойову зброю, газові револьвери та боєприпаси.

Горе-підприємців, причетних до організації протиправної діяльності, затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Чотирьом особам, у тому числі організаторам, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна та ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України (карається штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення).

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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