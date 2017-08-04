У Харкові поліцейські оперативно повернули власнику викрадену собаку. ФОТО

У Харкові поліцейські оперативно повернули власнику викрадену собаку. ФОТО

10:40 04.08.2017
  • У Харкові поліцейські оперативно повернули власнику викрадену собаку. ФОТО
  • У Харкові поліцейські оперативно повернули власнику викрадену собаку. ФОТО
  • У Харкові поліцейські оперативно повернули власнику викрадену собаку. ФОТО

Харківські поліцейські отримали повідомлення про крадіжку. Прибувши за викликом на вулицю Полтавський шлях, патрульні з'ясували, що у заявника поцупили четверолапого друга - собаку породи Хаскі.

Опитавши свідків, правоохоронці з'ясували, що доки власник тварини був у магазині, двоє невідомих підійшли до пса, погладили його, відв'язали та пішли геть.

Згодом, на площі Національної гвардії, патрульні побачили двох громадян із розшукуваною твариною.

Поліцейські повідомили про знахідку власника собаки.

Також на місце викликали слідчих.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова

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