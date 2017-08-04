Четверо людей загинули під час кошмарної ДТП на Вінничині. ФОТО

В аварії, що сталась неподалік від с. Сальник Калинівського району загинули четверо хмельничан.

Ще один постраждалий знаходиться у лікарні. Причини аварії з’ясовує слідство.

На автодорозі «Житомир – Могилів-Подільський» зіткнулися «Мерседес Бенц Е-320» та «Део Ланос».

Водій «Мерседесу», рухаючись у напрямку м. Житомир, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з «Део Ланос».

У результаті зіткнення на місці події загинули водій та троє пасажирів «Ланоса». Усі вони жителі м. Хмельницький віком від 24 до 29 років.

38-річний водій «Мерседесу», житель Києва, доставлений у лікарню. Загрози його життю немає. Відібрані у нього зразки крові на наявність алкоголю, направлені на експертизу.

Слідством призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких буде встановлена причина автопригоди.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області