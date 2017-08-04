На Дніпропетровщині службова собака завадила контрабанді зброї. ФОТО

Кінологи з Дніпропетровщини разом зі своїми підопічними щомісяця позмінно несуть службу у зоні, наближеній до зони проведення АТО. На одному з блокпостів в м. Лисичанську під час перевірки автомобіля кінолог Руслан Анісімов разом зі службовою собакою Прима виявили в автомобілі велику кількість зброї і боєприпасів.Під час перевірки в автомобілі «Tayota Prado» знаходилося п'ять пасажирів. Машина була повністю забита речами, тож до перевірки вирішили залучити і кінолога зі службовою собакою.

Саме чотириногий поліцейський і вказав правоохоронцям на те, що в речах пасажирів щось заховано.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Лисичанського відділу поліції, співробітники якої вилучили з автомобіля 3 ручних протитанкових гранатомети РПГ- 6, 4 постріли до ручного протитанкового гранатомету РПГ-7, 3 гранати Ф-1 без запалів, 1 гранату РГД-5 з запалом, 1 гранату ГРН з запалом, 55 гранат до підствольного гранатомета - ВОГ- 5П, 414 патронів калібру 14,5 мм, 65 патронів калібру 5,45 мм і 1026 патронів калібру 7,62 мм.

Вилучене направлено в НДЕКЦ. За даним фактом слідчим Лисичанського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину передбаченого ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Водія затримано для з'ясування всіх обставин події, автомобіль доставлено на штрафмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області