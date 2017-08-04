Водій моторолера загинув під час ДТП у Вінницькій області. ФОТО

Водій моторолера загинув під час ДТП у Вінницькій області. ФОТО

22:00 04.08.2017
  • Водій моторолера загинув під час ДТП у Вінницькій області. ФОТО
  • Водій моторолера загинув під час ДТП у Вінницькій області. ФОТО
  • Водій моторолера загинув під час ДТП у Вінницькій області. ФОТО

Близько десятої години, неподалік від села Устя Бершадського району, зіткнувся автомобіль "Renault Megane" з моторолером. У результаті аварії водій  моторолера від отриманих травм помер у лікарні.

За попередніми даними слідства, 29-річний водій автомобіля "Renault Megane", рухаючись вулицею Незалежності  села Устя, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з моторолером «ДІО».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 69-річний водій двоколісного транспортного засобу. Під час надання медичної допомоги в лікарні чоловік помер.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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