У Рівному під час серйозної ДТП постражадали двоє людей. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у провулку Січових Стрільців обласного центру надійшло до поліції обласного центру

За попередньою інформацією стало відомо, що 35–річний рівнянин, водій автомобіля «Chevrolet Lacetti», порушивши правила обгону, на смузі зустрічного руху допустив зіткнення із автомобілем «JAC S5» під керуванням 53-річного жителя Славути Хмельницької області.

Унаслідок ДТП пасажирку «Chevrolet», 59-річну рівнянку, зі струсом головного мозку, гематомою голови, забоєм грудної клітки госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні. 53-річний водій «JAC S5» отримав закритий перелом коліна та був госпіталізований у травматологічне відділення цього ж медзакладу. Пасажирка цього ж авто та водій «Chevrolet» не постраждали.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області