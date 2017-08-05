Допоможіть розшукати Женю, який зник на Харківщині. ФОТО
Допоможіть розшукати Женю, який зник на Харківщині. ФОТО
Допоможіть розшукати 16 - річного Женю Дідович, який зник на Харківщині!
Рано вранці 1 серпня 2017 року хлопець пішов з дому у м. Чугуїв та де він зараз - невідомо.
Прикмети дитини:
на зріст 170 см, коротке світле волосся, прямий ніс, блакитні очі.
Особливі прикмети:
родимка на лобі.
Одяг:
жовта футболка, білі шорти, чорні тапки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ