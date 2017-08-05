Допоможіть розшукати Женю, який зник на Харківщині. ФОТО

Допоможіть розшукати Женю, який зник на Харківщині. ФОТО

00:00 05.08.2017
Допоможіть розшукати 16 - річного Женю Дідович, який зник на Харківщині!

Рано вранці 1 серпня 2017 року хлопець пішов з дому у м. Чугуїв та де він зараз - невідомо.

Прикмети дитини: 
на зріст 170 см, коротке світле волосся, прямий ніс, блакитні очі.
Особливі прикмети: 
родимка на лобі.
Одяг: 
жовта футболка, білі шорти, чорні тапки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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