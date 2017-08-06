На Тернопільщині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО

На Тернопільщині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО

00:00 06.08.2017
На Тернопільщині зникла 17-річна Оля Боднар.

08 липня 2017 року дівчинка пішла з дому у с. Новосілка Заліщицького району і з того часу де вона - невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає старше свого віку, 170 см на зріст, середньої статури, овальне обличчя, довге русяве волосся.
Одяг: 
темно-червоні штани, світло-коричневий джемпер з візерунком.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

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