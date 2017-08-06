У Львові чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою рушниці та пістолета. ФОТО

У Львові чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою рушниці та пістолета. ФОТО

22:00 06.08.2017
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Патрульні отримали виклик на вулицю Кременецьку, де між сусідами виник конфлікт.

Коли інспектори прибули на вказану вулицю вони побачили чоловіка, який тримав в правій руці предмет схожий на пістолет, а в лівій схожий на рушницю. На поясі в особи висів пояс-патронташ.

Патрульні надали чоловіку вимогу негайно опустити зброю, проте він не реагував. Один з офіцерів почав відволікати увагу особи, а інший тим часом підійшов ближче та застосував до чоловіка фізичну силу. Особу затримали та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Слідчі встановили, що зброя була заряджена, а запобіжники зняті з положення запобігання.

Під час огляду зброї чоловік намагався втекти, проте патрульні не дали йому цього зробити. 44-річного мешканця Львова доставили до Франківського відділу поліції де вже встановили, що чоловік має дозвіл на зброю - ПМР ХК та рушницю мисливську ТОЗ 34Е.

Причини такої поведінки особи невідомі. Справою займаються слідчі.

За матеріалами ВК Патурльної поліції Львова

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