На Луганщині патрульні поза службою врятували двох людей з палаючого авто. ФОТО

У свій вихідний патрульні Сєвєродонецька врятували двох чоловіків із палаючого автомобіля.

Ввечері патрульні поліцейські поверталися з роботи додому на власному авто, як раптом почули гучний скрегіт гальм: на їхніх очах автомобіль ГАЗ-24 перекинувся в повітрі та впав на дах. Подія сталася на шосе Будівельників.

Охоронці порядку зреагували миттєво: викликали на місце швидку, рятувальників та негайно побігли до ГАЗ-24. Від потужного удару водія та пасажира викинуло з авто через лобове скло. Поліцейські встигли відтягнути чоловіків на безпечну відстань, перш ніж автомобіль спалахнув.

Патрульні надали потерпілим домедичну допомогу. Згодом на місце прибули медики, які також оглянули водія та пасажира. Чоловіки відбулися лише незначними ушкодженнями м'яких тканин, тому від шпиталізації відмовилися.

Після огляду лікарів громадяни намагалися втекти з місця ДТП на таксі, але пильні поліцейські зупинили їх. Під час спілкування з патрульними водій розповів, що не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя.

За матеріалами ВК Патрульної поліції України