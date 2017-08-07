View the full image У Миколаївській області не повернулась додому дівчина. ФОТО

У Миколаївській області не повернулась додому 17 - річна Вікторія Романенко! 28 липня 2017 року Віка пішла з дому у м. Первомайськ. Досі про неї немає жодної звістки.

Прикмети дитини: на зріст 160 - 170 см., середня статура, чорне волосся. Одяг: світло - сині джинси, чорні кросівки, біла футболка.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ