У Миколаївській області не повернулась додому дівчина. ФОТО
У Миколаївській області не повернулась додому дівчина. ФОТО
У Миколаївській області не повернулась додому 17 - річна Вікторія Романенко!
28 липня 2017 року Віка пішла з дому у м. Первомайськ. Досі про неї немає жодної звістки.
Прикмети дитини:
на зріст 160 - 170 см., середня статура, чорне волосся.
Одяг:
світло - сині джинси, чорні кросівки, біла футболка.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ