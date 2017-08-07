У Дніпрі патрульні оперативно затримали винуватця кривавої різанини. ФОТО

Близько 12-ї години ночі, рухаючись по вулиці Андрія Сахарова, патрульний екіпаж помітив жінку, яка кричала «Допоможіть!»

Поліцейські під’їхали до неї та з’ясували, що з власником житла, в якого жінка та її чоловік винаймають кімнату, відбувся конфлікт. Під час сварки господар накинувся на чоловіка з ножем та завдав йому поранень.

Патрульні одразу кинулися на допомогу. У дворі будинку вони виявили потерпілого та ймовірного нападника, на якого вказала заявниця. Інспектори стали надавати пораненому першу домедичну допомогу та викликали швидку.

51-річного господаря житла затримали та викликали слідчо-оперативну групу. Затриманого доставили до Самарського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області