У Києві п’яна пані за кермом розбила 3 авто та випробувала 2 бордюри. ФОТО

На нетверезу водійку, що врізалась у 2 бордюри й 3 авто, патрульні Києва склали адмінматеріали

Вночі патрульні прибули у Квітневий провулок — там 30-річна водійка автомобіля Suzuki Liana пошкодила 3 чужих авто й на довершення всього врізалась у 2 бордюри.

Жінка з ознаками сп'яніння пояснила патрульним: святкувала день народження й вирішила проїхатись двором.

Під час перевірки на стан сп'яніння поліцейські виявили 1,56 проміле алкоголю в крові громадянки, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму. Поліса обов’язкового страхування жінка при собі не мала.