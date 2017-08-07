У Києві п’яна пані за кермом розбила 3 авто та випробувала 2 бордюри. ФОТО
У Києві п’яна пані за кермом розбила 3 авто та випробувала 2 бордюри. ФОТО
На нетверезу водійку, що врізалась у 2 бордюри й 3 авто, патрульні Києва склали адмінматеріали
Вночі патрульні прибули у Квітневий провулок — там 30-річна водійка автомобіля Suzuki Liana пошкодила 3 чужих авто й на довершення всього врізалась у 2 бордюри.
Жінка з ознаками сп'яніння пояснила патрульним: святкувала день народження й вирішила проїхатись двором.
Під час перевірки на стан сп'яніння поліцейські виявили 1,56 проміле алкоголю в крові громадянки, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму. Поліса обов’язкового страхування жінка при собі не мала.
У результаті, на свій день народження правопорушниця отримала від патрульних 3 адміністративні матеріали: за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП. Нетверезу жінку усунули від керування авто.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві