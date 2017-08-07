У Харкові поліцейські зі стріляниною затримали правопорушника. ФОТО

Надзвичайна подія сталась напередодні на окружній дорозі між міжнародним аеропортом "Харків" та селищем Безлюдівка Харківського району.

Близько 23:35 черговий ГУНП в Харківській області отримав інформацію про переслідування кількома патрульними екіпажами автомобіля "ВАЗ-2103", який за даними поліції вважався викраденим.

Підозрілу автівку поліцейські виявили за орієнтуванням на вулиці Сергія Грицевця. На законні вимоги про зупинку водій не відреагував та почав тікати. Під час переслідування невідомий здійснив зіткнення з одним з патрульних авто, після чого продовжив рух.

Враховуючи дану ситуацію, поліцейські були змушені на підставі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» застосувати табельну вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу, в якому перебував правопорушник.

В результаті правоохоронці пошкодили заднє колесо автівки, проте машина продовжила рух. Втікач зупинив її лише на проспекті Гагаріна поблизу будинку 357, вибіг з машини та кинувся навтьоки. Патрульні наздогнали зловмисника, затримали його та передали для з’ясування обставин події слідчо-оперативній групі Слобідського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області