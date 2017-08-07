На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО

На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО

09:42 07.08.2017
  • На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО
  • На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО
  • На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО
  • На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО
  • На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО
  • На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО
  • На Вінниччині 42-річну жінку вбили та закопали тіло на городі. ФОТО

Поліція розслідує обставини вбивства 42-річної мешканки Тиврова.

Днями, за підозрою у вчиненні злочину поліція затримала її цивільного чоловіка. Аби уникнути відповідальності зловмисник закопав вбиту на присадибній ділянці.

Зі слів затриманого, ввечері між подружжям виник конфлікт на побутовому грунті - жінка дорікала йому за безгрошів’я. Сварка отримала фатальну розв’язку - чоловік наніс потерпілій кілька ударів ножем в груди, після чого вона померла. Аби приховати сліди злочину, закопав тіло на території домогосподарства.

Після вчиненого затриманий вирішив пійти у поліцію та у всьому зізнатися.
За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, зловмисник затриманий в процесуальному порядку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Правопорушнику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

На місці події слідчо-оперативною групою поліції проведені першочергові слідчі дії. Поліцейські вилучили знаряддя вбивства та інші речові докази. Для об’єктивного розслідування усіх обставин злочину призначено ряд експертиз.

Слідство клопотатиме в суді про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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