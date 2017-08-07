Підозрюваний у вбивстві чотирьох родичів киянин має психічні вади. ФОТО

На спецлінію 102 зателефонували занепокоєні громадяни: говорили з родичкою по телефону, але зв'язок обірвався і ніхто більше не відповідав на дзвінки протягом доби.

Патрульним, що прибули на виклик до однієї з багатоповерхівок на вулиці Маршала Якубовського, заявники пояснили: в квартирі живуть їхні родичі, один із яких має психічні розлади.