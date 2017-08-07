Підозрюваний у вбивстві чотирьох родичів киянин має психічні вади. ФОТО

Підозрюваний у вбивстві чотирьох родичів киянин має психічні вади. ФОТО

10:01 07.08.2017
  • Підозрюваний у вбивстві чотирьох родичів киянин має психічні вади. ФОТО
  • Підозрюваний у вбивстві чотирьох родичів киянин має психічні вади. ФОТО
  • Підозрюваний у вбивстві чотирьох родичів киянин має психічні вади. ФОТО

На спецлінію 102 зателефонували занепокоєні громадяни: говорили з родичкою по телефону, але зв'язок обірвався і ніхто більше не відповідав на дзвінки протягом доби.

Патрульним, що прибули на виклик до однієї з багатоповерхівок на вулиці Маршала Якубовського, заявники пояснили: в квартирі живуть їхні родичі, один із яких має психічні розлади.

Двері ніхто не відчиняв, але патрульні поліцейські викликали службу з відкриття дверей. Отримавши доступ до помешкання, поліцейські з дозволу заявників увійшли до квартири й побачили чотири тіла без ознак життя.

Інспектори патрульної поліції затримали 42-річного чоловіка, що був присутній в квартирі. На питання патрульних про те, хто вбив людей, громадянин відповів, що це скоїв він.

За попередньою інформацією про той страшний день, яку вдалось встановити патрульним, загинули матір та батько затриманого, а потім дві сестри, що повернулись з роботи згодом.

Затриманого доставили до відділку поліції. Остаточні обставини цієї події з'ясують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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