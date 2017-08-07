Під час ДТП на Вінниччині постраждала маленька дитина. ФОТО

Під час ДТП на Вінниччині постраждала маленька дитина. ФОТО

10:40 07.08.2017
  • 94379pm34image006.jpg
  • 94379pm901image004.jpg
  • 94379pm525image002.jpg

Неподалік від села Широка Гребля Хмільницького району автомобіль «Хюндай Акцент» з’їхав з дороги, де перекинувся.

У результаті автопригоди травми отримали пасажири іномарки. 

E салоні автомобіля крім 30-річного водія знаходилась 32-річна пасажирка та 5-річна дитина. Внаслідок аварії пасажири з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до Хмільницької центральної лікарні. Водій автомобіля «Хюндай» не постраждав.

Слідчим призначено ряд експертиз, за висновками яких буде остаточно встановлена причина автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.