Під час ДТП на Вінниччині постраждала маленька дитина. ФОТО

Неподалік від села Широка Гребля Хмільницького району автомобіль «Хюндай Акцент» з’їхав з дороги, де перекинувся.

У результаті автопригоди травми отримали пасажири іномарки.



E салоні автомобіля крім 30-річного водія знаходилась 32-річна пасажирка та 5-річна дитина. Внаслідок аварії пасажири з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до Хмільницької центральної лікарні. Водій автомобіля «Хюндай» не постраждав.

Слідчим призначено ряд експертиз, за висновками яких буде остаточно встановлена причина автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області