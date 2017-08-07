Водій мікроавтобуса жахливо загинув під час ДТП на Рівненщині. ФОТО

Правоохоронці розпочали слідство за фактом смерті у ДТП рахівчанина. Слідство у справі триває

Вчора, 06 серпня, на Рахівщині, сталась аварія, в якій загинув 53-річний мешканець Рахова. Автопригода сталася на автодорозі «Мукачево-Рогатин».

Як з‘ясували слідчі, водій Volkswagen T4, рухаючись селом Костилівка, не впорався з керуванням і з‘їхав у прірву, висотою 5 метрів. Автомобіль зіткнувся з деревом. Водій загинув до приїзду медиків.

Наразі тіло загиблого направили на експертизу, а авто – помістили на штрафмайданчик.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області