На Дніпропетровщині чоловік півроку тримав тіло жертви у шафі. ФОТО

На Дніпропетровщині чоловік півроку тримав тіло жертви у шафі. ФОТО

13:00 07.08.2017
  • На Дніпропетровщині чоловік півроку тримав тіло жертви у шафі. ФОТО
  • На Дніпропетровщині чоловік півроку тримав тіло жертви у шафі. ФОТО
  • На Дніпропетровщині чоловік півроку тримав тіло жертви у шафі. ФОТО
  • На Дніпропетровщині чоловік півроку тримав тіло жертви у шафі. ФОТО

В одній з квартир м. Верхньодніпровська під купою шмаття у шафі в поліетиленовому пакеті поліцейські виявили муміфіковане тіло жінки. 

З’ясувалося, що 45-річна померла знаходилася у розшуку з 17 лютого, коли до відділення поліції звернулася її мати та повідомила, що 29 січня її донька пішла з дому і більше не поверталася.

Співробітники карного розшуку Верхньодніпровського відділення поліції встановили, що за 2 роки до смерті  жінка проживала разом з 56-річним чоловіком.

Потім їх шляхи розійшлися, але подруга часто навідувалася до нього в гості. Коли в квартирі підозрюваного знайшли тіло померлої, він розповів, що 30 січня прийшов додому і побачив свою кохану мертвою. Злякавшись, сховав тіло у шафі.

Однак версія підозрюваного розвалилася, коли судово-медична експертиза показала, що смерть жінки настала внаслідок гострої крововтрати у зв’язку з травмою шиї.

Тоді чоловік зізнався, що цього дня він попрохав жінку приготувати вечерю, однак вона витратила гроші на алкоголь. Господар розлютився і вдарив колишню кохану кухонним ножем у шию. Впевнившись, що жінка померла, він натягнув на тіло поліетиленовий пакет і сховав у шафі.

У подальші місяці, коли гості господаря цікавилися неприємним запахом, розповідав, що причиною є старі речі його покійної матері.

 Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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