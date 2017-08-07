У Запоріжжі поліція затримала автомобіль з кривдниками пенсіонера. ФОТО

Близько 15-ї години, інспектори отримали виклик на планшет про грабіж на вулиці Космічній. В магазині двоє невідомих шляхом ривка з рук заволоділи грошовими коштами в сумі 1900 гривень (одна купюра 500 гривень а інші по 100 гривень ) у 80-річного дідуся.

Після чого сіли в FIAT та поїхали в бік виїзду з міста.

Інформацію в радіоефірі отримали всі екіпажи. На трасі Харків-Сімферополь біля вулиці Кузнєцова патрульні помітили автомобіль, який підходив за орієнтуванням по грабежу.

Поліцейські його зупинили. В салоні знаходилось троє чоловіків, які підходили за прикметами.

Під час поверхневої перевірки автомобіля та затриманих, інспектори виявили грошові кошти, які впізнав заявник.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області