Двоє людей загинули та двоє поранені у страшній ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Двоє людей загинули та двоє поранені у страшній ДТП на Тернопільщині. ФОТО

19:04 07.08.2017
  • Двоє людей загинули та двоє поранені у страшній ДТП на Тернопільщині. ФОТО
  • Двоє людей загинули та двоє поранені у страшній ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками надійшло до правоохоронців Тернопільського районного відділення поліції.  У селі Почапинці зіткнулися легковий автомобіль та бус.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного відділення поліції та ГУНП в області. Поліцейські з’ясували, що 20-річний тернополянин, водій автомобіля ВАЗ-2107 рухаючись автодорогою «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка» в бік Тернополя, не впорався з керуванням та виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся із автомобілем MERCEDES-Benz Sprinter.

Кермувальник Жигулів та неповнолітня 17-річна пасажирка загинули на місці пригоди. Ще двох неповнолітніх родичів загиблої - 15-річних хлопців направлено до Тернопільської обласної дитячої лікарні. У них лікарі діагностували струс мозку та численні забої. Медичну допомогу отримав і водій буса.

Транспорт з місця пригоди доставлені на спецмайданчик Тернопільського районного відділення поліції. У водія іномарки відібрано взірці крові на вміст алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.