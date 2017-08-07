View the full image Двоє людей загинули та двоє поранені у страшній ДТП на Тернопільщині. ФОТО

View the full image Двоє людей загинули та двоє поранені у страшній ДТП на Тернопільщині. ФОТО



Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками надійшло до правоохоронців Тернопільського районного відділення поліції. У селі Почапинці зіткнулися легковий автомобіль та бус.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного відділення поліції та ГУНП в області. Поліцейські з’ясували, що 20-річний тернополянин, водій автомобіля ВАЗ-2107 рухаючись автодорогою «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка» в бік Тернополя, не впорався з керуванням та виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся із автомобілем MERCEDES-Benz Sprinter.

Кермувальник Жигулів та неповнолітня 17-річна пасажирка загинули на місці пригоди. Ще двох неповнолітніх родичів загиблої - 15-річних хлопців направлено до Тернопільської обласної дитячої лікарні. У них лікарі діагностували струс мозку та численні забої. Медичну допомогу отримав і водій буса.

Транспорт з місця пригоди доставлені на спецмайданчик Тернопільського районного відділення поліції. У водія іномарки відібрано взірці крові на вміст алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області