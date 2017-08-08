У Харкові затримані чоловіки, які варили ширку просто в кущах. ФОТО

У Харкові затримані чоловіки, які варили ширку просто в кущах. ФОТО

05:00 08.08.2017
  • У Харкові затримані чоловіки, які варили ширку просто в кущах. ФОТО
  • У Харкові затримані чоловіки, які варили ширку просто в кущах. ФОТО
  • У Харкові затримані чоловіки, які варили ширку просто в кущах. ФОТО

Під час патрулювання Московського району на вулиці Познанській поліцейські помітили двох громадян, які ймовірно займалися виготовленням речовин схожих на наркотичні.

Поблизу чоловіків знаходилися ємкості із невідомими речовинами та посуд. Від надання пояснень виявлені громадяни відмовилися.

За даним фактом на місце викликали слідчо-оперативну групу

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова

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