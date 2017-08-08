На Донеччині у батька двох маленьких дітей вилучено важкі наркотики. ФОТО

У Дружківці у батька двох дітей вилучено наркотики.

Рідна матір 2-річного хлопчика та 7-річної дівчинки відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Тим часом у квартирі панує їдкий хімічний запах. Правоохоронці вилучили у чоловіка три шприца, заповнених рідиною темного кольору, два паперових згортки з речовиною рослинного походження та саморобний пристрій для їхнього вживання.

В ході сумісного превентивного рейду поліцейські та представники соціальної служби відвідали одну із родин, яка перебуває на обліку як неблагополучна. Останнім часом вихованням дітей займається лише батько, бо матір знаходиться в місцях позбавлення волі. Поратись по господарству та піклуватись за дітьми чоловікові допомагає бабуся.



На момент відвідування в квартирі панував нестерпний хімічний запах, а в одній із кімнат біля дивану знаходився саморобний пристрій для вживання наркотичної речовини шляхом паління.



На місце негайно були викликана слідчо-оперативна група Дружківського відділення поліції, яка в іншій кімнаті виявила і самі наркотики. В пакеті біля дзеркала було вилучено три медичних шприци, заповнених речовиною темного кольору, а також два паперових згортка з подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на коноплю.



Цього ж дня діти були тимчасово влаштовані до бабусі. Було встановлено, що вихованню дітей чоловік майже не приділяв уваги. Малеча була представлена сама собі, до ночі самостійно гралася на вулиці. Періодично до них додому приходила бабуся, готувала їм, аби братик та сестричка не померли з голоду.

Службою у справах дітей буде ініційовано питання щодо позбавлення батька батьківських прав.



Всі речові докази вилучено. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

