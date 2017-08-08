У Дніпрі господар будинку нещадно порізав винаймача житла. ФОТО

Вночі до Самарського відділення поліції м. Дніпра звернулась жінка та повідомила, що її співмешканець отримав від господаря будинку численні ножові поранення.

На місце події виїхали поліцейські та встановили, що жінка разом з чоловіком орендує будинок по вул. Андрія Сахарова. Сам господар будинку живе у літній кухні на території домоволодіння. Стосунки між власником та квартирантами були дружелюбні.

Ввечері чоловік взяв пляшку оковитої та пішов до господаря, щоб повечеряти та побалакати про життя. Після чималої дози алкоголю чоловіки почали сваритись. Зловмисник розлютився, схопив кухонний ніж та встромив його у живіт квартиранта. Потерпілий вискочив із літньої кухні, але його наздогнав розлючений чоловік та ще раз вдарив ножем в обличчя.

Намагаючись якось захисти себе поранений закривав обличчя руками, але нападник не заспокоювався та різав ножем руки та живіт жертви. Жінка в цей час була у будинку. Почувши крики, вона відразу ж викликала поліцію та лікарів.



Медики доставили потерпілого до лікарні, надали допомогу та встановили діагноз – колото-різані рани живота, голови та кінцівок.



Поліцейські затримали 51-річного чоловіка, раніше судимого за крадіжки. На місці скоєння злочину вони вилучили закривавлений кухонний ніж.

Затриманий зізнався у скоєному, свою провину усвідомив та розкаявся. Пояснити своїх дій він не зміг, сказав тільки що трагедія сталась через випитий алкоголь.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області