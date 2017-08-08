У Рівному поліцейські затримали трійцю нахабних вуличних грабіжників. ФОТО

У Рівному поліцейські затримали трійцю нахабних вуличних грабіжників. ФОТО

18:30 08.08.2017
  • У Рівному поліцейські затримали трійцю нахабних вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Рівному поліцейські затримали трійцю нахабних вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Рівному поліцейські затримали трійцю нахабних вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Рівному поліцейські затримали трійцю нахабних вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Рівному поліцейські затримали трійцю нахабних вуличних грабіжників. ФОТО

На вулиці Набережна у Рівному троє невідомих пограбували трьох рівнян та зникли у невідомому напрямку.

За лічені хвилини поліцейські роти особливого призначення затримали зловмисників, вони вже перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. 

На місці полії слідчо-оперативна група встановила, що близько 11 години 50-ти, 37-ми та 61-річні товариші перебували поблизу кафе на вулиці Небесної Сотні у Рівному. В цей час до них підійшли троє невідомих молодиків напідпитку та спровокували конфлікт. Зловмисники забрали усі речі, які мали при собі потерпілі, а саме: мобільний телефон, пакет з продуктами та понад 200 гривень.

Поліцейські роти особливого призначення затримали зловмисників на перехресті вулиці Небесної Сотні та проспекту Миру. Ними виявилися раніше судимі 28-ми, 29-ти та 30-річні рівняни.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.