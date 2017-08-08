У Рівному поліцейські затримали трійцю нахабних вуличних грабіжників. ФОТО

На вулиці Набережна у Рівному троє невідомих пограбували трьох рівнян та зникли у невідомому напрямку.

За лічені хвилини поліцейські роти особливого призначення затримали зловмисників, вони вже перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.



На місці полії слідчо-оперативна група встановила, що близько 11 години 50-ти, 37-ми та 61-річні товариші перебували поблизу кафе на вулиці Небесної Сотні у Рівному. В цей час до них підійшли троє невідомих молодиків напідпитку та спровокували конфлікт. Зловмисники забрали усі речі, які мали при собі потерпілі, а саме: мобільний телефон, пакет з продуктами та понад 200 гривень.

Поліцейські роти особливого призначення затримали зловмисників на перехресті вулиці Небесної Сотні та проспекту Миру. Ними виявилися раніше судимі 28-ми, 29-ти та 30-річні рівняни.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області