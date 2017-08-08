На Дніпропетровщині двоє розбились на байку: один загинув, другий у комі. ФОТО
На Дніпропетровщині двоє розбились на байку: один загинув, другий у комі. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:20 на вул. Береговій с. Хуторського Петриківського району.
44-річний водій мотоцикла «Honda» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на електроопору.
В результаті зіткнення водій отримав травми, від яких помер на місці. Пасажир мотоциклу отримав тяжкі травми тіла та голови.
Обидва чоловіки - жителі м. Дніпра.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області