На Дніпропетровщині двоє розбились на байку: один загинув, другий у комі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:20 на вул. Береговій с. Хуторського Петриківського району.

44-річний водій мотоцикла «Honda» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на електроопору.

В результаті зіткнення водій отримав травми, від яких помер на місці. Пасажир мотоциклу отримав тяжкі травми тіла та голови.

Обидва чоловіки - жителі м. Дніпра.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області