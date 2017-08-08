На Дніпропетровщині двоє розбились на байку: один загинув, другий у комі. ФОТО

На Дніпропетровщині двоє розбились на байку: один загинув, другий у комі. ФОТО

18:00 08.08.2017
  • На Дніпропетровщині двоє розбились на байку: один загинув, другий у комі. ФОТО
  • На Дніпропетровщині двоє розбились на байку: один загинув, другий у комі. ФОТО
  • На Дніпропетровщині двоє розбились на байку: один загинув, другий у комі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:20 на вул. Береговій с. Хуторського Петриківського району.

44-річний водій мотоцикла «Honda» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на електроопору.

В результаті зіткнення водій отримав травми, від яких помер на місці. Пасажир мотоциклу отримав тяжкі травми тіла та голови.

Обидва чоловіки  - жителі м. Дніпра.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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