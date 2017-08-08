В Ужгороді колесо від автобусу розбило автомобіль поліції. ФОТО

В Ужгороді колесо від автобусу розбило автомобіль поліції. ФОТО

10:00 08.08.2017
  • В Ужгороді колесо від автобусу розбило автомобіль поліції. ФОТО
  • В Ужгороді колесо від автобусу розбило автомобіль поліції. ФОТО
  • В Ужгороді колесо від автобусу розбило автомобіль поліції. ФОТО
  • В Ужгороді колесо від автобусу розбило автомобіль поліції. ФОТО
  • В Ужгороді колесо від автобусу розбило автомобіль поліції. ФОТО

Напередодні, близько 23:00, ужгородські патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Анкудінова.

На місці з’ясували, що в автобуса, який рухався зустрічною смугою відірвалося колесо й влетіло в службовий автомобіль поліції «Toyota prius». ДТП трапилося внаслідок технічної несправності автобуса "MAN", у салоні якого під час автопригоди знаходилися пасажири.

Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, але, на щастя, ніхто не постраждав. На водія автобуса склали протокол за статтею 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

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