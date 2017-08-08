У Вінниці затримали вкрай небезпечних грабіжників-рецидивістів. ФОТО

Сьогодні у Вінниці затримали двох раніше судимих одеситів, які підозрюються у вчиненні близько десятка розбійних нападів на території Україні.

У Вінниці зловмисники, озброєні пістолетом, вчинили три напади на кредитні спілки. Чоловіки раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. У одного із затриманих майже 15 років тюремного «стажу».



Затримували правопорушників оперативники спільно зі спецпризначенцями на зйомній квартирі в центрі міста. Протягом семиденного перебування у Вінниці затримані вчинили три розбійні напади на кредитні спілки в різних частинах міста. Погрожуючи пістолетом, нападники відбирали у адміністраторів кошти.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, зловмисники вчора вчинили черговий злочин - під погрозою вбивства адміністратор кредитної спілки віддала нападникам 4 тисячі грн. У двох попередніх закладах злочинці забрали 10 та 11 тисяч грн. Сьогодні планували залишити місто, однак їм завадили поліцейські, які оперативним шляхом вийшли на їх слід. 36 та 46 річні затримані неодноразово раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Молодший з чоловіків, раніше судимий за вбивство, у 2014 році звільнився із одеської тюрми, де відбував покарання за привласнення чужого майна.

Під час проведення обшуку слідчими вилучено два пістолети, один з яких зі слідами переробки, понад 2 тисяч гривень отриманих злочинним шляхом та інші речові докази, що свідчать про їх причетність до вчинення злочинів.

Дії затриманих кваліфікуються за ознаками ч.3 ст.187 (розбій). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Правопорушники затриманні в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За наявною інформацією, злочинна група може бути причетною до розбійних нападів на території Україні.

За матеріалами ВУ ГУНП у Вінницькій області