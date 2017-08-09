Поліція Луганщини затримала директора комунального закладу на хабарі. ФОТО

На Луганщині поліція затримала директора комунального закладу на хабарі в 70 тисяч гривень.

Співробітники обласного управління захисту економіки встановили, що посадовець вимагав неправомірну вигоду від підприємця у вигляді 10% «відкату» за перерахування йому 700 тисяч гривень бюджетних коштів на постачання продуктів харчування.

Кошти директор комунального закладу одержував у кілька етапів.

Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції, працівники оперативного штабу Центрального управління СБУ в районі проведення АТО, прокуратури Луганської області та слідчі обласної поліції затримали посадовця після отримання ним останньої частини хабара. Правоохоронці вилучили 50 тисяч гривень.



Затримали комунальника на одній із вулиць міста Сєвєродонецьк.

На даний час слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання хабарнику запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області