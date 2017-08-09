View the full image 15-річна Аня Горяна зникла безвісти на Полтавщині. ФОТО

3 серпня 2017 року дівчинка пішла з дому у с. Слобода-Петрівка до друзів у сусіднє село. З того часу де вона - рідним невідомо. 15-річна Аня Горяна зникла на Полтавщині.

Прикмети дитини: виглядає на 15 років, середньої статури, чорне кучеряве волосся, карі очі. Одяг: сіра футболка, джинсові шорти, сірі кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ