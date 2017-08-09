У двір будинку біля траси Київ-Чоп влетів 14-й за загальним рахунком автомобіль. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» у селі Тарканів сталася дорожньо-транспортна пригода. Авто вилетіло з дороги та врізалося у житловий будинок, внаслідок чого постраждав пасажир легковика.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 28-річний водій «Dacia Logan», житель Києва, рухався у напрямку Рівного. Після проїзду кільцевої розв’язки не впорався із керуванням та допустив з’їзд авто на узбіччя із подальшим перекиданням на бік.

Транспортний засіб з’їхав на подвір’я приватного господарства та врізався у будинок. Унаслідок ДТП серед п’ятьох киян, які перебували у салоні, постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у травматологічне відділення Дубенської центральної районної лікарні, де медики у нього діагностували численні переломи та забої.

Водій «Dacia Logan» за результатами освідування був тверезим. На момент ДТП на подвір’ї нікого з мешканців не було. За словами власника пошкодженого будинку, це вже 14 автомобіль, який «приземляється» у його господарстві.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області