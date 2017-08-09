На Харківщині легковик вирвав відбійник та вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

На Харківщині легковик вирвав відбійник та вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

08:44 09.08.2017
  • На Харківщині легковик вирвав відбійник та вилетів у кювет, є поранені. ФОТО
  • На Харківщині легковик вирвав відбійник та вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

У Нововодолазькому районі області стався наїзд автівки на перешкоду
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 07:00 в селищі Ракитне на вулиці Центральній, 1.

36-річний водій автомобіля «Ауді», не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на перешкоду. Внаслідок пригоди постраждалого з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

Правоохоронними органами з’ясовуються обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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