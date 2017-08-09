На Харківщині легковик вирвав відбійник та вилетів у кювет, є поранені. ФОТО
На Харківщині легковик вирвав відбійник та вилетів у кювет, є поранені. ФОТО
У Нововодолазькому районі області стався наїзд автівки на перешкоду
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 07:00 в селищі Ракитне на вулиці Центральній, 1.
36-річний водій автомобіля «Ауді», не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на перешкоду. Внаслідок пригоди постраждалого з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.
Правоохоронними органами з’ясовуються обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області